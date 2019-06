Taormina, è il festival delle stelle da Nicole Kidman a Oliver Stone

Michela Greco

È Nicole Kidman la star più attesa della prossima edizione (n. 65) del Taormina FilmFest, in cartellone dal 30 giugno al 6 luglio con le spettacolari proiezioni serali al Teatro Antico che completano il programma spalmato, in giornata, nelle sale del palazzo dei congressi. L'attrice australiana riceverà il 1° luglio il Taormina Arte Award, assegnato quest'anno anche a Octavia Spencer (The Help), tra i produttori esecutivi della serie tv della Apple Truth Be Told. Accanto a loro, il festival diretto da Silvia Bizio e Gianvito Casadonte schiera i nomi di Oliver Stone, presidente di giuria del concorso internazionale, Julia Ormond e Bruce Beresford, attrice e regista del film di apertura Ladies in Black, Lily Collins, interprete del biopic Tolkien, Peter Greenaway, Carolina Crescentini, Paolo Genovese, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak (per il film Dolce Fine Giornata) e Donatella Finocchiaro.

Mimmo Calopresti ha scelto il festival siciliano per presentare al pubblico, come evento speciale, il suo Aspromonte - La terra degli ultimi, ambientato ad Africo alla fine degli anni 50 e interpretato da Valeria Bruni Tedeschi, Sergio Rubini e Marcello Fonte, anche lui atteso al festival. La storia di riscatto di una comunità che lotta per uscire dall'arretratezza troverà il suo palcoscenico proprio nel teatro antico, che ospiterà anche l'anteprima italiana di Yesterday, il film di Danny Boyle sui Beatles, Amazing Grace, docufilm postumo girato da Sydney Pollack sulla giovane Aretha Franklin, I'll Find You di Martha Coolidge e, soprattutto, l'anteprima europea di Spider-Man: Far from Home di Tom Watts, a Taormina il 5 luglio e al cinema dal 10. Interpretato da Tom Holland, Michael Keaton, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson, il nuovo film sull'Uomo Ragno - il primo Marvel dopo Avengers: Endgame - mostra Peter Parker in vacanza in Europa con gli amici e intenzionato a non indossare i panni del supereroe per qualche settimana, ma richiamato presto al dovere da Nick Fury.

