Tanti auguri, Nino Frassica: dicono che domani, 11 dicembre, lei compia 70 anni. Volevamo accertarci che non fosse una fake news.

«Qualcuno lo sospetta perché pare che non li dimostri. Dal vivo, me ne danno in media 40. A dieci metri di distanza possiamo arrivare anche a 50».

Da direttore di Novella Bella ci anticipa se il suo settimanale dedicherà spazio all'evento?

«Ci sarà un grande reportage sulla festa. Articolo e foto tutti miei perché i mille invitati, i duecento giornalisti e i cento paparazzi previsti non potranno esserci per via delle norme anti-assembramento. Non potremo nemmeno sparare per strada, dopo le 22, i giochi d'artificio: li faremo nel salotto. Stima dei danni prevista dai vigili del fuoco, 400 mila euro».

Messaggi d'auguri? Frate Antonino da Scasazza di Quelli della notte s'è già fatto vivo?

«Con un whatsapp: Tante angurie».

E il bravo presentatore di Indietro tutta?

«Mi ha telefonato: Sarà il miglior compleanno dei tuoi ultimi 300».

E il maresciallo Cecchini di Don Matteo?

«Ci ha raccomandato il rispetto del distanziamento fisico anche per le candeline sulla torta: sono 70, oltre i conviventi».

Tra gli invitati non mancherà il signor Alberi.

«Mi sarebbe piaciuto, Renzo però parteciperà solo in video: anche lui ha ormai un'età, 83 pare. Ma sono voci di gente maligna».

Si è chiesto, dopo tanti anni di carriera, chi sono i suoi fan?

«Vari e perfino eventuali. Per esempio, per Don Matteo una fascia che va dai 90 ai 130 anni: oltre a sacerdoti e suore ci sono i carabinieri, ovviamente. A Che tempo che fa, da Fazio, sono tutti giovani che non hanno niente da fare, disoccupati, tiratardi perché vado in onda sempre dopo mezzanotte. I primi sono il 70%, gli altri il restante 60%».

Da messinese, è deluso che il Recovery Plan abbia lasciato fuori il ponte sullo Stretto?

«E chi lo vuole il ponte? Io non l'ho mai chiesto a nessuno, giuro».

Un paio di domande di cultura generale. Completi questi versi: «Ogni giorno la vita».

«è una grande corrita. Ci metta la t, per favore, è licenza poetica».

Vediamo proverbi famosi: «Non è bello ciò che è bello».

«ma che bello, che bello, che bello!».

Una perla di saggezza per finire. In questi 70 anni ha imparato che cos'è la vita?

«Si aspettava è tutta un quiz, vero? E va bene, lo confermo, perché non si finisce mai di imparare. Io non è che ho imparato già tutto, ne ho ancora tante di cose... Altrimenti poi dicono: Frassica sa già tutto. E mettono in giro che ho 70 anni».

