Tanti auguri a Mickey Mouse eroe ottimista creato da Disney

Fabrizio PonciroliAnno 1928. Un certo Walt Disney, 27enne americano di grande ottimismo e immaginazione, decide di investire sulla produzione di serie animate. Il suo protagonista è un topo antropomorfo, che debutta il 18 novembre nel corto in bianco e nero Steamboat Willie: Topolino è nato. Fischietta, ride, rapisce tutti per la sua contagiosa simpatia e ottimismo, e diventa familiare a tanti bambini. Il buffo personaggio funziona al cinema, ma anche nei fumetti. Walt Disney decide, infatti, di immortalare la sua amata creazione anche su carta, battezzandola Mickey Mouse (che in italiano diventa Topolino): il primo fumetto compare nel 1930. L'impatto sul pubblico è incredibile, anche grazie a Floyd Gottfredson, giovane animatore che, diventato fumettista, disegna il topo per ben 45 anni, diventandone una sorta di secondo padre. Nel frattempo nel 1940, con lo spettacolare film animato Fantasia, si arriva alla consacrazione definitiva. Con il passare degli anni, Topolino diventa un'icona apprezzata in tutto il mondo: fioccano i parchi a tema, voluti proprio da Walt Disney. Le sue avventure diventano leggendarie. Nelle strisce a fumetti, fa di tutto: dal detective dilettante (ma con un grande istinto) al giornalista e poi l'astronauta, l'esploratore, il viaggiatore nel tempo e pure l'apprendista stregone. Pippo è spesso al suo fianco (si sono conosciuti nel 1932), così come Pluto, il suo fidato cane. Non mancano anche i nemici: da Gambadilegno a Macchia Nera, minaccioso avversario che, si racconta, senza il cappuccio ricorda molto un certo Walt Disney. Merita una citazione anche Minerva, nota a tutti come Minni, l'eterna fidanzata. È un topo ma una vera gallina dalle uova d'oro visto che il merchandising legato a Mickey Mouse fin da subito macina numeri incredibili. Negli anni Trenta già c'erano bambolotti con le sue fattezze mentre il suo orologio da polso ha venduto oltre 2,5 milioni di pezzi. E per festeggiare degnamente i 90 anni di Topolino, che si celebrano sabato, tutto il mondo si è mobilitato. A New York è stato allestito l'evento kolossal Mickey. The True Original Exhibition al Meatpacking District fino al 10 febbraio: filmati, fumetti, opere d'arte, attrazioni per grandi e piccini. In Italia è imperdibile la mostra a Desenzano del Garda (con una finestra aperta anche a Roma) Mickey 90 - L'arte di un sogno, con più di 300 pezzi da collezioni private e da archivi Disney.riproduzione riservata ®