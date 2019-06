«Tante svolte della mia vita sono avvenute qui a Roma». Parola di David LaChapelle il fotografo più famoso del Mondo, special star del Rufa Contest 2019, il concorso che ha visto protagonisti gli studenti della accademia Rome University of Fine Arts ieri premiati al Teatro Brancaccio.

Unico, iconico e irriverente, artista poliedrico LaChapelle ama Roma?

«Mi emoziona ancora ed è stata una pietra miliare della mia vita, c'è uno strano destino che mi lega a questa città: a 21 anni ho avuto il primo incarico come fotografo»

Cioè?

«Fui spedito ad immortalare delle attrici italiane. Questo è il Paese del rinascimento che mi ha sempre affascinato, sono attratto da Botticelli, Michelangelo che è il mio preferito e Bernini. Qui a Roma sono felice mi sento a casa».

La città però nel corso degli anni è cambiata tantissimo.

«C'è stata tanta evoluzione dai tempi dei greci e dei romani, ma più tecnologica che morale».ù

Dove prende la sua ispirazione qui?

«Oggi se vuoi ammirare le bellezze di questa magnifica città lo devi fare in piena notte perché durante il giorno c'è troppa gente».(E. Sar.)

Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

