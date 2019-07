Tante le gaffe, dalla Garbatella ai Parioli

Piazza Venezia diventa Porta Maggiore. Un errore può capitare, uno. Ma i romani purtroppo ne hanno visti parecchi. Lo stesso errore infatti è capitato in piazza San Cosimato dove un totem indica tramite un bollino rosso con su scritto tu sei qui di stare in via della Luce. Ed era già capitato con Ponte Spizzichino, che collega via Ostiense alla Garbatella, ribattezzato Ponte Garbatella in barba alla memoria del quartiere e di Roma. Andando indietro con gli anni gli esempi di cartelli sbagliati non mancano: nel settembre del 2014, all'inaugurazione della Barcaccia fresca di restauro in epoca Marino, l'area pedonale di piazza di Spagna risultava vietata a biciclette e botticelle. Ma non era vero perché le biciclette hanno tutti il diritto di entrare in un'area pedonale. Fino alla querelle a luci rosse che, nel 2012, scoppiò tra il Campidoglio e il Ministero della salute che, davanti alla sua sede all'Eur, vide spuntare un cartellone pubblicitario che invitava ad andare in un locale si lap dance e strip tease con una freccia che, a caratteri cubitali, indicava proprio la sede del ministero. In quel caso il manifesto non passò inosservato, venne subito rimosso.(L. Loi.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

