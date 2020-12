«Tanta gente? Ma pochi incassi»

Tante persone in giro ma ancora pochi acquisti. Non sembra vedere luce la crisi del commercio a Roma: a soffrire di più sono i negozi del Centro, rimasti inesorabilmente senza turisti né clienti. «Rispetto a un anno fa è un disastro, neanche a parlarne assicura David Sermoneta, presidente di Confcommercio Roma Centro e consideriamo che la crisi va avanti da anni. Quindi quest'anno è proprio nera: i commercianti non hanno aiuti concreti e i provvedimenti sono sempre tardivi: l'apertura della Ztl, ad esempio, è arrivata troppo tardi. Le persone fanno pochi regali, visto che non vedranno parenti e amici per Natale. Nessuno spende, le persone hanno paura e aspettano l'ultimo minuto per avere gli sconti».

I saldi di fine stagioni, veri e propri, partiranno dal 12 gennaio ma fin dai 30 giorni prima, quindi già da sabato scorso, è possibile avviare le vendite promozionali.(L. Loi.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA