Tangenziale, iniziato l'abbattimento della sopraelevata della Tiburtina

La Tangenziale Est davanti alla Stazione Tiburtina sta per essere abbattuta. Quel mostro di cemento e acciaio lungo 460 metri, tormento dei residenti del quartiere e da anni sinonimo di degrado, ha ormai i giorni contati. Su Facebook la sindaca Raggi descrive i lavori di abbattimento, «un momento storico» nonostante le misure restrittive imposte dal Coronavirus. «Proviamo a dare un senso di normalità in questo momento così delicato. Ieri notte è iniziata l'ultima fase della demolizione e tutta quell'area verrà riqualificata» si legge sul profilo social di Virginia Raggi. Dopo sette mesi dall'inizio dei lavori - che vanno avanti in notturna per limitare il disagio alla circolazione si sta per chiudere la fase uno del cantiere, per poi proseguire con la trasformazione di parte del Piazzale Ovest della Stazione, con un «progetto green al 100%» aggiunge la sindaca, e non solo per quanto riguarda il riciclo dei materiali. «Nel progetto di riqualificazione sono previste anche aree verdi con la piantumazione di nuovi alberi. Ci sarà grande attenzione alla mobilità sostenibile con una nuova pista ciclabile e percorsi sui marciapiedi per le persone non vedenti». Ma sulla pagina Fb del Comitato Cittadini Tiburtina sono illustrate differenze e perplessità tra la proposta originaria dei residenti e quella accolta dal Campidoglio.

