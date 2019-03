Talenti, nido svaligiato: bimbi a casa

Brutta sorpresa ieri mattina per i bambini dell'asilo nido Cocco e Drilli, a Talenti: sono andati a scuola ma hanno trovato il loro nido devastato, messo sotto sopra da una banda di balordi. I soliti, probabilmente. Cocco e Drilli, infatti, era già stato oggetto di raid notturni il 28 febbraio scorso, neanche una settimana fa. In quell'occasione i ladri portarono via una bottiglia di olio e qualche merendina, facendo però due mila euro di danni per l'effrazione e il sistema di allarme finito ko. Non trovarono altro. Ma questa volta è andata molto peggio. Tanto che ieri mattina i bambini non sono neanche potuti entrare: in 69, infatti, sono dovuti tornare a casa.

E con loro altrettante famiglie, tra disagi e ritardi a lavoro. La struttura di via Clelia Bertini Attilj, martedì sera, ha subito un vero e proprio assalto: le telecamere, ripristinate dopo l'ultimo furto, sono state strappate via dalle postazioni e gettate a tera, trovate poi in frantumi nel giardino o lungo i corridoi interni. Una volta neutralizzato il servizio di allarme, i ladri sono entrati in azione: hanno trovato solo carne e parmigiano da portare via ma, nella notte, hanno anche devastato le aule buttando giù armadi e mensole, mettendo tutto a soqquadro e contaminando pesantemente il nido, rimasto chiuso per precauzione. Ieri tutto il personale scolastico si è messo a lavoro e, nell'assenza dei bambini, ha pulito e riordinato tutto per riaprire oggi. Salvo problemi dell'ultima ora.

«Così non si può andare avanti denuncia Manuel Bartolomeo, esponente di Fratelli d'Italia al municipio 3 tra i residenti è psicosi: non si sentono al sicuro in casa, né in strada e né a scuola. Talenti ormai è terra di nessuno: due furti in pochi giorni, al Cocco e Drilli, è allarmante. Temiamo sia il campanello d'allarme di qualcosa di più pesante che il quartiere ha già vissuto tre anni fa». Ci si riferisce all'anno scolastico 2015-2016 quando lo stesso nido subì oltre 10 furti, per un totale di 46 furti insieme ad altri due nidi che distano poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Un tristissimo record, difficile da dimenticare. Oggi i residenti chiedono sicurezza, più che mai, con una terribile escalation di furti anche nelle case. Oggi se ne parlerà anche nel municipio 3, a piazza Sempione. L'allerta sicurezza purtroppo è all'ordine del giorno.(L. Loi.)

