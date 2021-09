Tagliente, rabbiosa, decisa. È Gaia, la protagonista dell'Acqua del lago non è mai dolce, il romanzo di Giulia Caminito fresco di Premio Campiello. Romana, 33 anni, Caminito narra in prima persona la sfida all'infelicità di Gaia, bambina e poi adolescente nel vuoto degli anni Duemila, che non riesce a trovare un proprio posto nel mondo. In Gaia sale la rabbia, la violenza. La ragazzina ha una famiglia disastrata, un rapporto difficile con la madre Antonia, un padre disabile e si muove tra Roma e Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Un carattere ruvido perché «che non sa chi è, non si vede riconosciuta dagli altri e inizia a scalpitare perché non vuole stare all'angolo», spiega Caminito. Il romanzo, spinto dal Campiello è tornato ai piani alti delle classifiche. Meritatamente. (P.Pas.)



