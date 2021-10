Taglia la gola alla compagna e chiama il 112 «L'ho uccisa»

Le ha tagliato la gola con un taglierino, poi ha chiamato il 112: «Venite, l'ho uccisa e ora mi ammazzo». Ma quando carabinieri e ambulanza sono arrivati, nell'appartamento popolare a Manduria, in provincia di Taranto, Pietro Dimitri, 75 anni, pregiudicato per rapina ed estorsione, si era inferto solo ferite superficiali: è stato medicato al pronto soccorso e portato in carcere. Ben altra invece la furia con cui ha infierito contro la propria compagna: Giuseppa Lorenada Dinoi, casalinga di 75 anni, è stata colpita brutalmente al collo, al torace, alle braccia, e alla gola, il colpo letale. Il 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sotto choc i vicini, secondo cui nel rapporto della coppia, che non aveva figli, nulla faceva presagire quanto successo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

