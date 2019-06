Taekwondo, show mondiale

Daniele Petroselli

ROMA - E' scattato con uno show unico a Piazza di Spagna ieri sera il World Taekwondo Grand Prix Roma 2019, la tappa del mondiale di taekwondo. 256 atleti provenienti da 60 Paesi diversi che gareggeranno al Nicola Pietrangeli del Foro Italico per tre giorni con un unico scopo: ottenere punti validi all'accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La Capitale è la prima delle quattro tappe previste dalla Federazione internazionale di quest''arte marziale coreana, tra le più praticate al mondo. Corea del Sud, Cina, Usa, Filippine, Iran, Egitto tra le nazioni più forti, ma anche Turchia, Russia, Spagna sono ormai a grandi livelli. Ma sarà alta l'attenzione soprattutto sugli azzurri padroni di casa, che in questa disciplina, diventata olimpica nel 2000, conta un oro (Carlo Molfetta, ora tecnico, a Londra 2012), un argento e un bronzo (Mauro Sarmiento a Pechino 2008 e Londra 2012). Riflettori puntati su Vito Dell'Aquila, 18enne pugliese in gara nei -58 kg e al momento unico italiano qualificato alle prossime Olimpiadi attraverso il ranking, che vorrà rifarsi dopo un Mondiale sottotono. Occhio poi a Simone Alessio, calabrese di 19 anni fresco vincitore del titolo mondiale nei -74 kg. In campo femminile invece tante le atlete che vogliono far bene: da Erica Nicoli nei -57 kg a Laura Giacomini, Maristella Smiraglia e Natalia D'Angelo impegnate nei +67 kg. Non solo taekwondo olimpico.

riproduzione riservata ®

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA