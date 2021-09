Tabaccaio arrestato: «Il gratta e vinci è mio, lei è la mia ex»

Sostiene di essere il legittimo proprietario del gratta e vinci da 500mila euro ma i magistrati e i carabinieri di Napoli hanno un'ipotesi diversa e lo hanno sottoposto a fermo in quanto indiziato di furto. Gaetano Scutellaro, 57 anni, l'uomo fermato a Fiumicino mentre tentava di prendere un volo per le Canarie, da due giorni sotto i riflettori dopo il furto del fortunato biglietto da mezzo milione a un'anziana signora sostiene anche di essere l'ex della donna.

Gravi le accuse le accuse che i pm gli contestano: furto pluriaggravato e, soprattutto, tentata estorsione. Non si esclude, infatti, che l'uomo possa avere chiesto soldi in cambio della restituzione del tagliando vincente. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo andando a Fiumicino ha fatto una sosta a Latina in un istituto bancario dove ha aperto un conto corrente e depositato il biglietto vincente.



Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 05:01

