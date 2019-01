Szczesny c'è sempre Disastro Emre Can

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SZCZESNY 7,5Emre Can lo impallina di crapa dopo un'ora fatta soprattutto dio sofferenza. E alcune parate importanti.DE SCIGLIO 5,5Soffre come tutto il pacchetto arretrato la Lazio.BONUCCI 6Sarata difficile, altro che marcia su Roma. Si fa fa male quasi subito, stringe i denti ma abdica poco prima del riposo (41' pt Chiellini 6: il Guerrireo entra nel momento più delicato, offrendo la solita prova di carattere).RUGANI 6,5Titolare nella notte dell'Olimpico. Immobile gli procura brividi felini nella prima parte di gara. Poi si riprende e salva un gol fatto sulla linea.ALEX SANDRO 5,5Nessuna freccia sulla corsia di destra. Anche perché per la prima volta la Signora ha sofferto e non poco l'aggressività della Lazio.BENTANCUR 5,5Ormai è un fedelissimo di Max. Ma pure lui cade nella morsa laziale come tutto il resto dell'armata bianconera.EMRE CAN 4,5Nel turno precedente aveva firmato la sua prima rete in campionato. Ieri sera ha firmato un'autorete sfortunata, ma che poteva costare cara alla più brutta Juve di questa stagione. Ma ieri sera è scesa in campo la sua controfigura.MATUIDI 5,5Non una grande prestazione, bisogna ammetterlo. Tanto che Allegri deciode di toglierlo a metà ripresa (25' st Cancelo 7,5: ecco uno dei cambi decisivi del Conte Max, che non sbaglia mai una sostituzione).DOUGLAS COSTA 5,5Poco roba in un'ora di gioco (15' st Bernardeschi 7: eccolo quel giocatore che toglie le castagne dal fuoco. Verve e giocate per suonare la riscossa bianconera).C. RONALDO 6,5Un solo pallone, il rigore della vittoria all'88'. Stavolta è letale dagli undici metri, dopo l'errore commesso contro il Chievo nel turno precedente.DYBALA 6Capitano si serata. Mastica difficoltà come tutti gli altri compagni.ALLEGRI 7Brutta Juve? No problem, due cambi: et voilà, les jeux sonts fait. Da un ko quasi certa all'ottava vittoria in trasferta. Allegri e la sua Juve sanno solo vincere.riproduzione riservata ®