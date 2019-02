SZCZESNY 7

Attento nelle prime battute so Thomas, fantastico su Griezmann nel primo tempo e in avvio di ripresa. Degno erede di SuperGigi.

DE SCIGLIO 5

Probabilmente l'anello debole della catena difensiva. Il Var lo aiuta perché l'arbitro aveva dato il rigore per quel braccio su Diego Costa nella prima frazione. Sempre in balia degli avversari.

BONUCCI 5,5

Se la cava con l'esperienza per oltre un'ora. Poi è inghiottito nel vortice dei colcheneros.

ALEX SANDRO 5,5

Spinge nulla, facendosi rinculare dai biancorossi madrileni. Forse anche troppo. Nella seconda parte scompare, in pratica.

BENTANCUR 5

L'uruguagio non c'è e l'atmosfera da corrida del Wanda Metropolitano non lo aiuta di certo. Nella ripresa chi l'ha visto?

PJANIC 5,5

Piedi buoni e cervello fino, ma a tratti scompare nella garra madrilena. Purtroppo (28' st Emre Can ng).

MATUIDI 5,5

Stesso discorso sulla corsia di sinistra anche per il francese, imbottigliato dall'Atletico. Oltre le più nere previsioni (39' st Cancelo ng).

DYBALA 5

La Joya impercettibile. Finché Allegri decide di toglierlo dalla corrida (35' st Bernardeschi ng: sfiora il 2-1 al 90'. Peccato).

MANDZUKIC 5

L'ex della serata poco reattivo sul traversone che ha permesso a Gimenez di firmare l'1-0. In attacco impercettibile presenza, quella di Mario.

CRISTIANO RONALDO 5,5

Una bomba su piazzato e un paio di sgroppate. Stop. Troppo poco.

ALLEGRI 5

Paga scelte sbagliate e i cambi stavolta non lo aiutano. Champions a rischio, caro Max.

