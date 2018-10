Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SZCZESNY 6Spettatore non pagante nei primi 45', sporca i guantoni nell'unico intervento nella ripresa.BARZAGLI 6,5Capitano di serata, attento e preciso, sempre.BONUCCI 7Un lancio al bacio millimetrico per Dybala nel primo gol. Insuperabile nel gioco aereo. È tornato il vero Leo, non l'ombra di se stesso visto al Milan.BENATIA 6Tutto facile con i giovani ragazzi di Berna.CUADRADO 6,5Offre alla Joya il tris nella ripesa e qualche buona sgroppata.PJANIC 6,5Metronomo impeccabile del centrocampo bianconero: detta i tempi e le gocate (25' st Khedira 6: rieccolo in pista nel finale di gara).MATUIDI 6,5Dal suo piede il pallone del raddoppio. Allegri lo risparmia dopo 45' (1' st Emre Can 6: un tempo a svolgere il compitino).ALEX SANDRO 6Prestazione senza infamia né lode: da lui ci si aspetta sempre qualcusa di più. Che con gli svizzeri non è arivato.BERNARDESCHI 7Una forza della natura: staripante, in alcuni frangenti. Rigenerato rispetto all'anno scorso.DYBALA 8Si porta a casa il pallone dopo la sua prima tripletta in Champions. La Joya per una sera si è travestita da CR7. A referto pure un palo e un rigore che l'arbitro non ha dato.MANDZUKIC 6Il solito combattente, cerca il gol senza fortuna (33' st Kean ng: pure il baby partecipa alla festa finale).ALLEGRI 7Non perde un colpo nemmeno in Europa anche senza CR7: sei punti, 5 gol fatti, nessuno subìto. I numeri non smentiscono mai. Guisto, Max?