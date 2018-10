Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SZCZESNY 6Spettatore non pagante nei primi 45' all'Old Trafford. Due interventi di ordinaria amministrazione nella ripresa. Salvato dal palo sulla fucilata di Pogba.CANCELO 6,5Spinge che è un piacere, sfiora pure il bersaglio, isipirato da CR7 (42' st Douglas Costa ng).BONUCCI 7Stavolta nessuna sbavatora per Leo. Un recupero da urlo nella ripresa con tanto di scivolata su Martial. Bene, bravo, bis.CHIELLINI 7Capitan attento e sempre presente a tutto campo. Un giallo nel finale che poteva evitare. Vero Chiello?ALEX SANDRO 6,5Gloria anche per lui, che cerca di sfondare sulla corsia mancina.MATUIDI 6,5Ci ha provato col tap in: sarebbe stato il 2-0, ma De Gea ha detto no. Prezioso pure in copertura nel finale di contesa.PJANIC 6,5Piedi buoni e cervello fino: fa ripartire la squadra quasi sempre che è un piacere.BENTANCUR 7Sfrutta benissimo l'occasione che gli ha concesso Allegri. Promosso.CUADRADO 6,5Ci mette pure lui lo zampino nel gol di Dybala. A volte, però, vuole strafare. Vero, Juan? (36' st Barzagli ng: scampoli finali per Highlander)C. RONALDO 7Eccolo nel suo vecchio stadio. Non sbaglia un pallone. Un vero fenomeno. Sfiora pure il gol dell'ex in apertura di secondo tempo.DYBALA 7,5Mette la firma sulla vittoria della Signora. Una Joya immensa, che s'intende alla perfezione con CR7. Almeno quanto visto all'Old Trafford (33' st Bernardeschi ng).ALLEGRI 7,5Una Juve al Max: ottavi blindati. Cosa chiedere di più dopo tre partite?riproduzione riservata ®