SZCZESNY 6

Si gode, in prima fila, l'impresa bianconera.

CANCELO 6,5

Qualche sbavatura di troppo per uno con le sue qualità. Gioca con il freno a mano tirato. Meglio nella ripresa dove attacca.

BONUCCI 7,5

Prestazione di grande valore. Diligente in difesa, propositivo in fase offensiva.

CHIELLINI 7,5

Veste i panni di Russell Crowe ne Il Gladiatore. E' ovunque. Lotta su ogni pallone, dà tutto nella sua gara numero 500 in bianconero.

SPINAZZOLA 7,5

Personalità da vendere. Alla sua prima in Champions, gioca come un veterano (22' st Dybala 7: la sua qualità fa comodo).

EMRE CAN 8

Non dà respiro a Morata. Lo aggredisce in ogni istante e trova anche il tempo di impostare. Superbo.

PJANIC 7,5

L'alchimista fa il suo dovere. La palla gira con buona velocità. E' bravo anche in fase di interdizione.

MATUIDI 8

Polmoni e cervello. Sa sempre dove posizionarsi. Si mette al servizio dei compagni. Grinta e sudore.

BERNARDESCHI 8,5

Movimento perpetuo ma con le idee chiare. Intimorisce Oblak in un paio di occasioni. Da cineteca la palla per l'1-0 di CR7. Impressionante nell'azione che porta al rigore.

MANDZUKIC 6

Combatte come gli impone il suo DNA. Non ha la brillantezza di qualche mese fa e, purtroppo, si nota (35' st Kean 6: fallisce il gol del 3-0. Che peccato).

CRISTIANO RONALDO 10

Tutti in piedi ad applaudire il marziano. Una tripletta da sovrano del calcio. Un fuoriclasse assoluto. Infinito.

ALLEGRI 9

Chi lo vuole lontano dalla Juventus dovrebbe ricredersi. La Juve perfetta nella serata decisiva. Non sbaglia nulla nelle scelte. Gestisce ogni momento della partita con serafica calma.

