SZCZESNY 6Interventi di routine. Non può nulla sul Babacar.CANCELO 7Fa sembrare tutto facile. C'è anche l'assist per il secondo gol di CR7.BONUCCI 6,5Si allaccia, a più riprese, con Boateng. Non indietreggia mai.BENATIA 6A volte irruento, perde la concentrazione solo nell'occasione della rete emiliana.ALEX SANDRO 6Sbaglia qualche appoggio (33' st Cuadrado ng).KHEDIRA 6,5Solita prestazione di grande saggetta tattica.EMRE CAN 6,5Eccessivamente macchinoso ma è una diga difficilmente superabile (26' st Bentancur 6,5: pensa calcio).MATUIDI 7Incubo per gli avversari. La sensazione è che ce ne siano due in campo.DYBALA 6L'impegno non è in discussione. Rincorre, spesso, l'avversario. Un paio di dribbling, poco altro. Non è ancora la vera Joya.MANDZUKIC 6Al solito. Fa a sportellate con chiunque. Tanto lavoro sporco (16' st Duoglas Costa 3: quando scatta, è illegale. Macchia la prova con un rosso folle e inspiegabile, uno sputo da vergogna).CRISTIANO RONALDO 7La maledizione è svanita. Doppietta d'artista e ne sbaglia altrettanti. Mostruoso. L'alieno si è sbloccato.ALLEGRI 7Un veggente. Aveva previsto la fine dell'astinenza di CR7 e così è stato. Si arrabbia per la rete concessa. Giustamente.