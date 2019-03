SZCZESNY 6,5

Graziato dal palo colpito da Insigne su rigore e prima dalla traversa di Zielinski, che aveva colpito pure il palo sullo 0-1. Il portierone bianconero sfodera un paio di interventi importanti. Bene, bravo, bis.

CANCELO 6

Spinge pochino. Tanto che dopo il gol azzuro Allegri lo toglie di pista (16' st De Sciglio 6: dentro nelle mezzora più recupero da corrida).

BONUCCI 6

Qualche sbavatura, soprattutto nella seconda parte di gara. Con l'Atletico sono vietatissime.

CHIELLINI 6

Mezzo punto in meno perché si fa bruciare da Callejon sull'1-2 del Napoli. Per il resto, il solito guerriero.

ALEX SANDRO 5,5

Al di là del braccio o non braccio sul rigore fallito dai partenopei. Ingenuo, però, daì.

EMRE CAN 7

La palma del migliore. Zuccata imperiosa sul 2-0 e gran gara a tutto campo.

PJANIC 6

Perfetta punizione per il vantaggio bianconero. Poi mette in difficoltà la squadra col rosso beccato in avvio di ripresa.

MATUIDI 6,5

Prezioso nella zona nevralgica. Cattura tanti palloni importanti.

BERNARDESCHI 6,5

Si sacrifica pwer la causa, soprattutto dopo il rosso a Pjanic, come esterno destro. Strappi importanti (40' st Dybala ng).

MANDZUKIC 5,5

Conferma di non attraversare un gran monento, Mario (28' st Bentancur 6: entra nel momento più difficile della contesa).

CRISTIANO RONALDO 6,5

Procura la punizione del vantaggio e il rosso a Meret. Nella ripresa non è bello il suo atteggiamento negativo con i compagni.

ALLEGRI 6,5

Quinto scudetto in freezer. Ma resterà solo se vince la Champions.

