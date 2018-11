Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SZCZESNY 5,5Attento soprattutto sugli spioventi. Paratona d'istinto su Martial. Mata lo uccella su piazzato nel finale di contesa e poi tra i protagonisti della frittatona al 90'.DE SCIGLIO 6,5Il Mattia dei giorni migliori (38' st Barzagli 5,5: Highlander ci mette del suo nel finale tragicomico).BONUCCI 6Monta pure lui una guardi attente, senza particolari sbavature. Un assist al bacio per la rete di Cristino Ronaldo, poi anche lui s'incarta alla fine.CHIELLINI 6Il Guerriero non sbaglia un pallone, e come sempre, non disdegna le (solite) proiezioni offensive, fino all'86' Poi tre minuti di follia colettiva, lì dietro.ALEX SANDRO 5Un giallo che forse poteva evitare. Lo abbiami visto fare cose migliori in altre serate. E come se non bastasse fa pure autogol.KHEDIRA 6,5Riecco Sami, va vicino al gol, colpendo il palo quasi al termine della prima frazione (16 st Matuidi 5,5: fa la sciocchezza che procura la punizione del pari United).PJANIC 6Piedi buoni e cervello fine. Sfiora pure il bersaglio grosso con un siluro dalla distanza.BENTANCUR 6Una sorta di portaforuna nelle serate europee: sì, fino all'86'...CUADRADO 5Si danna l'anima ma si divora il 2-0 imbeccato dal piede vellutato di CR7 (47' st Mandzukic ng).DYBALA 6Una travera (sfigata) e un giallo immeritato.C. RONALDO 7Mostruosamente nel tiro al volo che ha buca lo United. Nonché altre giocate prelibate. Ma stavolta non sono sufficienti per evitare l'incredibile ko.ALLEGRI 5,5Missione compiuta, anzi no. Un ko allucinante.