Syria: «Il mio omaggio al mito di Gabriella»

«Ho sempre visto Gabriella Ferri come un'artista libera, con un cuore grande con cui raccontava la vita reale». Questo è ciò che pensa Syria, ora impegnata nell'omaggio all'indimenticata artista sul palco open space del Teatro Golden. Con lei, nell'ambito della rassegna A tu per tu con..., Pino Straboli, con il quale, accompagnati dalla chitarra di Massimo Germini, riediteranno in chiave intima e musicale quanto di prezioso raccolto in una valigia rossa fatta di scritti, disegni, appunti, scarabocchi, lettere e pensieri di Gabriella, consegnata a Strabioli dal marito e dal figlio di quest'ultima.

Cosa è fondamentale trasmettere di Gabriella Ferri in questo spettacolo?

«La sua unicità. È una figura indispensabile nella musica italiana che ha dato e lasciato molto: come lei nessuna mai».

Che emozione ha provato nel vedere il contenuto di quella valigia rossa?

«Aprire i diari di Gabriella, toccare i suoi disegni, e avere l'onere e l'onore di scegliere fra questi, è stato e un momento molto forte, perché era come sentirla più vicina».

In cosa si ritrova di questa grande artista?

«Impossibile paragonarsi; ma il peso che dava alle parole, la presenza scenica, la mimica la voglia di concedersi totalmente oltre la vocalità, ho cercato di far sì che diventassero anche mie caratteristiche».

Ha interpretato anche dei ruoli come attrice: c'è un sogno nel cassetto e un regista con cui vorrebbe lavorare?

«Tra il dire e il fare c'è di mezzo lo studio. Un regista? Sorrentino; ma ci sono fior di attrici italiane: io ho ancora molto da imparare».

Ci sono stati periodi in cui il pubblico l'ha vista poco: una sua necessità fisiologica allontanarsi?

«Sì, una scelta personale. Non trovo indispensabile apparire per fare questo mestiere».

Di cosa va fiera e cosa non le piace di ciò che ha realizzato?

«Vado fiera di moltissime esperienze professionali, anche di quelle che non hanno ottenuto il successo desiderato, perché mi hanno insegnato tanto».

