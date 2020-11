Svolta nell'indagine sulla morte di Maradona. La giustizia argentina ha avviato un'indagine su Leopoldo Luque, medico personale di Diego, ordinando la perquisizione dell'abitazione e dell'ambulatorio del dottore. Il sospetto è che al campione non siano state fornite cure adeguate. A denunciare ritardi e mancate cure erano stati i parenti del campione subito dopo la morte.

Secondo la Nacion, che ha dato la notizia, «se verranno confermate le irregolarità nel ricovero a casa di Maradona, si potrebbe configurare il reato di omicidio colposo».

Al dottore sono stati letti i suoi diritti nel corso della perquisizione al suo domicilio, ieri mattina. La notifica, precisano le fonti all'agenzia, non significa una convocazione da parte dei magistrati, né fa scattare un arresto: viene solo informato che si indaga su di lui per il presunto reato.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 05:01

