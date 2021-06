Svolta Cina, le coppie potranno avere 3 figli

Popolazione che invecchia e calo demografico, ma una grande fame di forza lavoro: per questo ora le coppie cinesi potranno avere fino a tre figli. Nel Paese in cui fino al 2016 ogni famiglia poteva avere un solo figlio (con il risultato che sono state privilegiate le nascite di maschi e oggi i giovani uomini sono 30 milioni in più delle donne), il Politburo ha preso una decisione storica che rivoluziona ancora le politiche sulla famiglia: il Paese introdurrà «importanti misure di sostegno» per incentivare le coppie a fare fino a tre figli.

Secondo l'ultimo censimento, su una popolazione di 1,411 miliardi, gli over 60 sono più di 264 milioni, e il tasso di natalità è a quota 1,3, molto al di sotto di quel 2,1 ritenuto il limite minimo per la crescita della popolazione.

