Svolta a Bankitalia: «Solo azioni verdi»

Per dare una svolta verde servono (anche) grandi investimenti. Bankitalia ha deciso di raccogliere la sfida e attraverso il governatore Ignazio Visco annuncia la svolta nella gestione di portafogli azionari. «Quest'anno la Banca d'Italia ha adottato una nuova strategia di investimento - dice - Non possiamo sostituirci alla politica, ma possiamo dare il buon esempio».

Intanto oggi in 160 città italiane, giovani (e meno giovani) scendono in piazza per chiedere a governi e imprese azioni forti e immediate contro la crisi climatica. È la terza volta che il movimento Fridays For Future, ispirato dall'attivista 16enne Greta Thunberg, organizza uno sciopero globale: la versione maxi di quelli che dall'inizio dell'anno si tengono ogni venerdì in tante città del mondo, grandi e piccole. E per rispondere a questa mobilitazione, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa (M5S) ha annunciato che il governo presenterà il suo decreto ambiente il 3 ottobre.

