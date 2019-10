Sveva, piccola cestista sconfitta dal cancro

Sveva non ce l'ha fatta. Lunedì il cancro l'ha strappata alla vita e alla sua grande passione, il basket. L'ultimo, tra i tanti omaggi ricevuti, è stato quello della sua città - Trieste - e della sua squadra - la Pallacanestro Trieste - che ha proposto alla Federbasket un minuto di applausi scroscianti e commossi per salutarla per sempre. Ricordando così la sua allegria e il suo grande amore per lo sport e per la vita.

Il prossimo weekend, prima delle partite, sarà infatti osservato per lei un minuto di raccoglimento. Su tutti i campi di tutte le categorie. Verrà ricordata con gli applausi e non con un assordante silenzio. Già nel corso dei lunghi mesi della malattia, il pubblico cestistico triestino aveva espresso vicinanza alla famiglia sugli spalti, con cori e striscioni che avevano portato la piccola nel cuore di tutti. Questo l'addio della Pallacanestro Trieste su Facebook: «Un minuto di applausi per te piccola grande Sveva, su tutti i campi da basket nel weekend, come disposto dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Un minuto di applausi per la tua forza. Un minuto di applausi per il tuo coraggio. Un minuto di applausi per i tuoi meravigliosi sorrisi. Un minuto di applausi per la tua straordinaria voglia di vivere».

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

