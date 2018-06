SVELATO IL PALINSESTO DELLA RASSEGNA ESTIVA

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Svelato il programma completo della rassegna Live 2018 della galleria commerciale Porta di Roma. Ad inaugurare la rassegna ci penserà Max Giusti che, il 1 luglio alle 21, coinvolgerà il pubblico con il suo spettacolo. Il 6 luglio sarà protagonista Michele Bravi. L'8 luglio, la seconda serata dedicata al cabaret con la performance di Gianluca Fubelli, lo Scintilla di Colorado. Appuntamento da non perdere il 13 luglio. Sul palco della galleria commerciale Porta di Roma salirà, infatti, uno dei più grande rappresentanti della storia della musica italiana: Ron delizierà il pubblico con i suoi più grandi successi e in particolare con un concerto dedicato all'amico storico Lucio Dalla. Sempre dedicata alla musica la serata del 14 luglio con l'esibizione del duo Marcello Cirillo & Demo Morselli. Il 15 luglio scena a Pablo e Pedro. Orchestra Popolare il 20 luglio. Il 21 luglio tocca a Giuliano Palma. Il 22 luglio si ride con Antonello Costa. Ancora musica il 27 luglio con l'esibizione di Sal Da Vinci. Appuntamento con la musica internazionale per il 28 luglio col Grupo Compay Segundo. Il 29 luglio si chiude con Biagio Izzo. Ingresso gratuito.