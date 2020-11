Sveglia all'alba, riaperto all'improvviso il mercatino «C'è da spostare le auto»

Sembrava una normalissima domenica mattina, ieri, a Porta Portese con il tradizionale mercato aperto e pieno di gente a passeggiare, in cerca dell'occasione da portare a casa a buon prezzo.

Ma in realtà si è trattato di una novità che ha preso tutti di sorpresa: sia esercenti che residenti, andati su tutte le furie.

In base all'ultimo Dpcm, infatti, fino a sabato sera si pensava che il mercatino fosse stato sospeso, anche stando alle polemiche delle ultime settimane legate agli assembramenti della domenica mattina con migliaia di persone intorno ai banchetti. Ma poi, sabato sera, è arrivata l'informativa dal Viminale con il via libera per i mercati all'aria aperta, a cominciare proprio da Porta Portese che avrebbe dovuto aprire da lì a poche ore. Un pasticcio in piena regola: ovviamente ieri mattina mancavano all'appello numerosi esercenti, impreparati all'apertura dell'ultimo minuto, senza contare che tanti residenti, alle sei del mattino, sono dovuti scendere in strada per spostare le auto parcheggiate sugli stalli dei banchi. (L.Loi.)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA