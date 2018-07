Svastiche e minacce al circolo Pd

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scritte che inneggiano al fascismo, svastiche e minacce. Blitz la scorsa notte in un circolo Pd della Capitale. Intorno all'1.30 due ragazzi e due ragazze hanno imbrattato con vernice spray il muro esterno e la porta d'ingresso della sede Subagusta di via Giuseppe Chiovenda, in periferia, con frasi come Viva il fascismo accompagnate da svastiche, croci celtiche e dal fascio littorio. Ad accorgersi dell'azione alcuni giovani che in quel momento si trovavano all'interno della struttura.«Andate via» avrebbero detto ai quattro che per tutta risposta, prima si sono dichiarati «fascisti», poi li hanno minacciati e li hanno invitati uscire per «sistemare» le cose. Durante il blitz sono state strappate anche le bandiere davanti alle sedi di Rifondazione e Potere al Popolo che si trovano nello stesso stabile. Gli autori sono poi scappati a bordo di un'auto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Tuscolano e della Digos che indagano sulla vicenda. Al vaglio le telecamere di zona che potrebbero aver ripreso i quattro mentre imbrattavano i muri o la targa dell'auto usata per la fuga. Il blitz è stato duramente criticato dagli esponenti del Partito Democratico. «Dopo le sedi di San Giovanni ed Alberone, questa volta è toccato alla sezione di Subaugusta - hanno scritto in un post su Facebook i giovani democratici del municipio VII - Abbiamo subito l'ennesimo atto violento e meschino da parte di fascisti di Forza Nuova».(P. L. M.)