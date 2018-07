Svaligia un appartamento rom tradita dall'impronta

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiTradita da un'impronta digitale. Una 15enne di origine bosniaca, con diversi precedenti penali, è stata ritenuta la responsabile di un furto avvenuto all'interno di un'abitazione di via Alessandro Fleming. I fatti risalgono ad aprile scorso, ma in questi giorni i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio, a seguito di una mirata attività di indagine, sono riusciti ad individuare la colpevole. La svolta nel caso è avvenuta a seguito di un sopralluogo, durante il quale è stata passata al setaccio l'abitazione. In quell'occasione i militari dei R.I.S. di Roma sono riusciti a repertare un'impronta lasciata dall'adolescente sul vetro di una delle porte finestre presenti nell'appartamento svaligiato. L'attività di analisi ha fatto il resto, e avendo la ragazza precedenti penali è stato facile individuarla. La ladra è stata così arrestata e portata presso l'istituto di pena per i minorenni di Casal del Marmo. Ora il caso è in mano all'Autorità Giudiziaria competente visto che si tratta di una minorenne.