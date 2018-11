Suso tiene in gioco il Milan

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO Dopo un primo tempo pessimo, una ripresa decisamente più gagliarda ed un finale di sofferenza, il Milan esce indenne dal Benito Villamarin, pareggiando 1-1 con il Betis Siviglia grazie ad un gol di Suso, nella quarta giornata di un gruppo F di Europa League nel quale ci sono tre squadre in un punto a due giornate dal termine. Gli andalusi restano in testa con 8 punti e con una lunghezza di vantaggio sui rossoneri, raggiunti a quota 7 dall'Olympiacos, dilagante come da pronostico in casa per 5-1 sul Dudelange. I lussemburghesi renderanno visita a San Siro al Diavolo il prossimo 29 novembre ed una vittoria per gli uomini di Rino Gattuso è da considerarsi un obbligo. A quel punto, basterebbe al Milan un pareggio in Grecia il 13 dicembre nell'ultimo turno per accedere ai sedicesimi. Ma, fra tre settimane, ci sarà anche Betis-Olympiacos: in caso di successo degli spagnoli (fermo restando sempre i 3 punti dei rossoneri sul Dudelange), Romagnoli e compagni al Pireo si qualificherebbero anche (in virtù del 3-1 dell'andata) perdendo con un gol di scarto, oppure con due dal 4-2 in su.«Grande partita nella ripresa, ed è un bel segnale», esclama Gattuso. Male invece il Milan nel primo tempo, non solo per il gol concesso al 12' a Lo Celso, che aveva già realizzato al Meazza. I rossoneri si scuotono nella seconda frazione e Suso trova al 62' il pareggio con una punizione che, da possibile assist, si trasforma in una rete preziosissima. Pari difeso poi da Reina con una gran parata all'87' su Tello. «Quando vieni fuori nei momenti di difficoltà e stanchezza, sei più forte. La Juve? Non abbiamo paura», afferma il portiere ex Napoli.Spavento nel finale, quando Musacchio resta a terra stordito dopo uno scontro con Kessie. L'argentino è costretto ad uscire in barella con il collo immobilizzato, ma negli spogliatoi si riprende. Sospiro di sollievo, ma è un altro dubbio in vista del big-match di domenica sera a San Siro con Juventus. Finisce anzitempo claudicante anche Calhanoglu, piove sul bagnato, oltre ai 4 mesi di stop per Biglia ed alle condizioni da valutare di Calabria, Bonaventura e soprattutto di Higuain. «Speriamo di recuperare qualcuno, ma niente alibi. Battaglieremo», assicura Gattuso.riproduzione riservata ®