Suso risolve, Calhanoglu non va

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

REINA 6Una paratona la fa ma come Gigio in campionato anche Pepe fatica a finire una partita senza raccogliere dalla propria porta almeno una pera.MUSACCHIO 5Ci vuole poco perché lui e Borini consegnino le armi fin dall'inizio della battaglia, regalino la rete, che mette in ginocchio il Milan. Ma il Diavolo è duro a morire (37' st Romagnoli 6: per uno come lui non c'è mai riposo).ZAPATA 5,5La fascia al braccio non lo aiuta a non soffrire in un'altra partita di grande sofferenza.RODRIGUEZ 5Poco più di 10 minuti per capire che non può fare il centrale per caso nella difesa a tre improvvisata da Gattuso.BORINI 5Esterno nelle intenzioni, difensore nella realtà. E dietro sinceramente non è certo un fenomenoKESSIE 6Non basta correre per tutto il campo se giochi da solo, senza che nessuno ti aiuti mai.BAKAYOKO 5Passeggia per il campo, senz'anima e nuovamente un'idea. Nessuna novità per un ruolo che dovrebbe tornare di diritto a Riccardo Montolivo.CALHANOGLU 4,5A Rino non resta che sfregarlo, sfregarlo ancora nella speranza che esca qualche giocata per giustificare questo folle amore nei suoi confronti (43' st Bertolacci ng).LAXALT 5Né ala, né petto. Una coscietta di pollo al forno senza nessun contorno e nemmeno un pò di sale.SUSO 6,5Palla avvelenata che Bakayoko ovviamente non piglia di testa. Per fortuna non ci arriva nemmeno Pau Lopez. Esulta, fa festa ma il suo ritorno in Patria non è certo da prima pagina. Però salva il Diavolo.CUTRONE 5Niente di niente. Gli manca Higuain? Gli mancano semplicemente dei palloni giocabili da spingere in porta.GATTUSO 5Cambia modulo, decide di provare una difesa a tre, va sotto, poi la recupera con un casuale pari. Ora il secondo posto in classifica è in coabitazione con l'Olympiakos e la situazione si complica.