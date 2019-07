Suso-Deulofeu per il dopo ElSha

ROMA - L'andaluso Suso o il catalano Deulofeu. Il dopo El Shaarawy è diventato un derby tutto spagnolo che Petrachi conta di chiudere entro i primi di agosto. L'interesse per il rossonero è nato circa 15 giorni fa e non è tramontato nonostante il rifiuto del Milan a inserire contropartite tecniche (Pastore o Schick). Nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per abbassare la richiesta iniziale di 40 milioni. La Roma non andrà oltre i 28. Per questo nelle ultime ore Petrachi ha sondato la pista Deulofeu col Watford. L'ex Milan (4 gol in 17 partite nel 2017) viene da una ottima annata (10 gol) e può giocare sia a destra che a sinistra nel 4-2-3-1 di Fonseca. Ci sono due elementi che favoriscono la trattativa. Il primo porta a Olsen. Il Watford vuole il portiere svedese che la Roma vorrebbe offrire insieme a 15 milioni per arrivare a Deulofeu. In questo caso entrambi i club otterrebbero una plusvalenza dato che lo spagnolo è stato acquistato un anno fa dal Barcellona per 13 milioni più bonus. Il secondo è rappresentato dall'agente dell'attaccante che è lo stesso di Pau Lopez e che ha rinunciato alle abituali commissioni nell'affare per portare il portiere dal Betis alla Roma. Deulofeu, recentemente contestato sui social per aver partecipato a un safari in Africa in cui si presume che gli animali vengano narcotizzati per essere immortalati in foto coi turisti, sembrava uno dei talenti migliori della Cantera del Barça. Dire che ero il nuovo Messi mi ha rovinato la carriera, ha confidato il 25enne. Sempre a destra, ma in difesa, si insiste per Hysaj che il Napoli sembra disposto a lasciar partire per 15 milioni più bonus. Al centro si complica l'affare Alderweireld. Juan Jesus, intanto, smentisce con forza le voci che lo vorrebbero al Besiktas: Inizia la pagliacciata? Sono e sarò sempre romanista. Vicino all'addio, invece, Defrel sempre più vicino al Cagliari pronto a pagarlo 12 milioni. (F.Bal.)

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

