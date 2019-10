Sushi e shopping al 7° piano della Rinascente. Una chicca per cosmopoliti gourmet che tra un acquisto e l'altro possono deliziarsi della proposta gastronomica giapponese di chef Hirohiko Shimizu. Il Basara Duomo (sesto locale in Italia, quarto a Milano) si distingue per l'avveniristico kaiten magnetico su cui scorrono tanti piattini preparati al momento, per la piastra teppanyaki e per la vasta scelta di cocktail e pasticceria dal profumo orientale. Nel menu Tataki di tonno e foie gras, Involtini di ventresca con tartare di ricciola e gamberi con uova di salmone, tartufo nero, jalapeno e polpa di riccio), bignè di calamaro, i pasticcini di pesce fresco, e poi tartare, carpacci, sushi, sashimi, temaki oltre alle specialità alla piastra come gli Yakisoba (spaghetti con frutti di mare e verdura) o la bistecca di tonno al burro e soia.

Basara - c/o Rinascente - Milano,

piazza del Duomo - tel. 02/87.178.814 - sempre aperto - costo medio 50 euro.

(C.Bur.)

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA