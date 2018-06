Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sushi, cocktail e panorama. Questi gli ingredienti di Scalo Sant'Angelo, nuovo temporary place - aperto fino al 2 settembre - sulle sponde del Tevere. Basta scendere sulla banchina sotto Castel Sant'Angelo per ritrovarsi immersi in uno speciale giardino sul fiume, tra melograni e ulivi, con vista sulla cupola di San Pietro. In carta, sushi, anche vegano, e una interessante selezione di cocktail che, a quelli tradizionali, aggiunge proposte creative variate periodicamente. Non mancano creazioni dedicate alla città, come Keep Calm, cocktail a base di gin con limone, soda e sciroppo di camomilla, pensato per i romani stanchi di routine e traffico che vogliono godersi la città in pieno relax, gustando un drink appunto. I cocktail sono serviti in caraffa, per ricordare suggestioni da spiaggia. Ricca l'offerta di frutta, tra tagliate e centrifughe. Musica la sera e dj set Dimensione Suono Roma ogni domenica.Banchina sul Tevere, altezza Palazzaccio, Roma - Costo: da 8/12 euro, sempre aperto.(V.Arn.)riproduzione riservata ®