Susanna NicchiarelliOFFICINA PASOLINILa regista sarà presente in sala e introdurrà la visione, insieme a Steve Della Casa e Luciano Sovena, del film Nico, 1988 vincitore del Premio Orizzonti per il miglior film alla 74ª edizione del festival Venezia e del David di Donatello 2018 per la miglior sceneggiatura originale, racconta gli ultimi anni di vita di Christa Päffgen, in arte Nico. Musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground, icona indiscussa di bellezza.Viale A. di San Giuliano, angolo via M. Toscano (zona Ponte Milvio), oggi alle 21, ingr. liberoI Lieder di SchumannTEATRO TRASTEVEREL'amore coniugale, l'amore extraconiugale, la sua perdita e il suo ritrovamento secondo il regista romano Francesco Di Pinto, testo di Giancarlo Loffarelli.Via J. de' Settesoli 3, da oggi al 3/06, www.teatro trastevere.itRichard PattersonGed QuinnGALLERIA MUCCIACCIAUn'inedita raccolta di lavori di due noti artisti britannici, per la prima volta insieme a Roma, in una mostra curata da Catherine Loewe.Largo di Fontanella Borghese 89, fino al 14/07, 0669923801