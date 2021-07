Susanna Nicchiarelli, il nuovo film: «Passo da Miss Marx a Chiara d'Assisi»

In concorso alla Mostra di Venezia (lo scorso anno), tre David di Donatello, il Nastro dell'anno 2021: Miss Marx, ultima tappa per ora del percorso artistico di Susanna Nicchiarelli, ha ottenuto grande attenzione e importanti riconoscimenti. E mentre continua a ricevere premi, come il recentissimo Vento d'Europa assegnato al Ventotene Film Festival, la regista pensa al prossimo progetto: un film su Chiara di Assisi.



Si è spesso concentrata su donne eccezionali, ma il mondo femminile è solo una parte di ciò che indaga...

«Ciò che trovo interessante raccontare è la complessità della vita in generale, non solo femminile. In ogni mio film ci sono personaggi maschili interessanti e inusuali, perché noi donne possiamo raccontare gli uomini in modo nuovo perché ci sono delle cose che sappiamo di loro che loro non sempre vogliono ammettere».



Come ha vissuto la prolungata chiusura dei cinema?

«È come se tutta questa vicenda ci avesse restituito una fotografia abbastanza agghiacciante della nostra società: l'individuo isolato che in casa, con tv e pc, continua a spendere soldi. Spero che troveremo la forza di capovolgere quest'immagine. Ci è servito a riflettere su chi siamo e penso che la risposta sia che siamo persone che devono vivere insieme e aiutarsi».



Nanni Moretti, con cui ha iniziato, aveva detto che più passava il tempo e più si sentiva insicuro. Per lei come va?

«Non mi permetto di paragonarmi a lui, ma ha detto un cosa bellissima e che capisco bene. Io non mi sento mai sicura. Chi fa il mio mestiere desidera lo sguardo degli altri ma lo teme, perché ha paura di essere giudicato male o di non essere capito. È uno stato di continua incertezza».

