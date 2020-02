Supermario vittima di sexy ricatto

Marco Zorzo

SuperMario... hot? Stavolta è Mario Balotelli la parte lesa in una brutta storia ricostruita dalla Procura di Vicenza: una ragazza di 19 anni (del Bassanese) è accusata di tentata estorsione per aver provato a ricattare l'attaccante del Brescia (ex Inter, City e Milan) con il quale avrebbe avuto una relazione quando era ancora minorenne. Le indagini sono state appena chiuse: all'epoca dei fatti Balo militava nel Nizza (dove ha giocato tra il 2016 fino alla scorsa stagione) e in base alle ricostruzioni la ragazza gli aveva assicurato di essere maggiorenne (ma aveva 17 anni). I due si erano scambiati i numeri di telefono e Mario le avrebbe chiesto quanti anni aveva.

Secondo la ricostruzione, la ragazza avrebbe riferito di essere maggiorenne e per convincerlo, gli avrebbe girato la foto della carta d'identità di una maggiorenne, appartenente però alla cugina. Balotelli aveva quindi deciso di incontrarla.

La ragazza successivamente è andata alla carica: chiedendogli 100mila euro altrimenti lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. Tutto questo nell'estate del 2017: «O mi dai i soldi, oppure ti denuncio per violenza sessuale» Mario però non ha pagato, e ha sporto denuncia ai carabinieri.

L'avvocato della ragazza avrebbe anche contattato un settimanale di gossip per cercare di vendere la notizia, senza fortuna. Una vicenda che a distanza di due anni abbondanti è giunta alla conclusione.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA