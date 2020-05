Superman vola sopra l'Anfiteatro

Superman sbarca a Roma e vola sul Colosseo. Per la prima il fumetto celebre in tutto il mondo sarà protagonista nella Capitale d'Italia.

Da giovedì 4 giugno partiranno ufficialmente le pubblicazioni DC Comics a cura di Panini Comics. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde sono solo alcuni dei supereroi dell'Universo DC - uno dei più grandi editori al mondo di fumetti e graphic novel in lingua inglese - che troveranno dunque nuova vita negli albi e nei volumi che Panini Comics renderà disponibili in formato cartaceo e digitale.

Il numero uno di questa serie è una prestigiosa City Edition: la cover è infatti ambientata a Roma. Un'illustrazione esclusiva realizzata per Panini Comics da Gabriele Dell'Otto, artista del mondo del fumetto che ha scelto di rappresentare Superman davanti al simbolo per eccellenza della Città Eterna: il Colosseo. Si tratta di un artwork unico, un pezzo da collezione disponibile anche in una versione in serie limitata e rinominata per l'occasione Museum Edition.

