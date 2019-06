Supercoppa senza sede: Lotito e Juve vogliono Gedda

ROMA Sono giorni decisivi per conoscere data e luogo della prossima Supercoppa che vedrà di fronte Lazio e Juve. Entrambe le società spingono per giocarla a Gedda che garantirebbe a ciascun club 3,4 milioni di euro. Al contrario giocarla in Italia (possibile data il 17 agosto allo stadio Olimpico di Roma) porterebbe nella casse delle società solo il 45% degli introiti del botteghino. In base all'accordo della Lega con l'Arabia Saudita, il trofeo si dovrà disputare a Gedda due volte nei prossimi quattro anni ma l'emittente tv beIN Sport - che garantisce un terzo delle entrate dai diritti tv esteri per la Serie A - accusa l'Arabia di promuovere la pirateria sugli eventi sportivi, ed ha chiesto alla Lega di spostare la sede della Supercoppa. Per questo motivo in questi giorni si valuta di far giocare la gara in una terza sede alternativa, all'estero, che possa garantire un incasso importante e la giusta visibilità Juve e Lazio.

(E.Sar.)

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA