Supercoppa, Inter-Juve a San Siro il 12 gennaio

Sapessi com'è strano giocare la Supercoppa a Milano... Già, alla faccia dell'Arabia Saudita, luogo prescelto in un primo momento come location. Il Trofeo che mette di fronte i vincitori dello scudetto opposti con chi ha vinto la Coppa Italia, si giocherà a San Siro, il prossimo 12 gennaio. La decisione è stata presa ieri dal Consiglio di Lega. Quindi Inter-Juve al Meazza, per la gioia del popolo nerazzurro, mentre quello bianconero storce il naso (eufemismo...). Milano come sede non sarebbe affatto gradita agli juventini, che protestano: è da una vita che il Trofeo non si disputa all'ombra della Mole dal 2005 (Juve-Inter 0-1, al fu Delle Alpi). Attenzione però, anche all'ombra della Madonnina la sfida mancava quasi 11 anni e mezzo (Inter-Roma 3-1), ovvero 21 agosto 2010.(M.Zor.)

