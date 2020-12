Superate le grandi difficoltà dell'esordio, il Cashback sembra aver trovato il suo sbocco finale. Il programma di rimborso di una parte delle spese effettuate con bancomat e carte di credito, avviato dal governo per agevolare la diffusione dei pagamenti elettronici in funzione antievasione, ha attratto circa 2,8 milioni di utenti a due giorni dall'avvio. Secondo i dati di Palazzo Chigi, sono 3,1 milioni di strumenti di pagamento elettronici attivati direttamente dall'app IO o attraverso i canali messi a disposizione dagli altri soggetti (i cosiddetti «Issuer Convenzionati»), in pratica le app di Poste, Nexi, Satispay e quella di Banca Sella Hype. La piena operatività dovrebbe essere raggiunta a breve anche grazie alla nuova versione aggiornata dell'app IO, già disponibile e creata per migliorare la funzionalità del programma. Secondo la Coldiretti, per le spese di Natale un acquisto su tre sarà pagato con la moneta elettronica.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 05:01

