Superata la soglia del milione di casi di coronavirus in Italia mentre i decessi si avvicinano a 43mila. Sono altri 32.961 i positivi registrati ieri (a fronte di 225.640 tamponi), in calo rispetto a martedì nonostante più test effettuati.

Si conferma quindi il lieve rallentamento della curva rispetto a fine ottobre. Negli ultimi tre giorni sono 93.330 i casi, circa 12mila in più rispetto allo stesso arco di tempo della settimana scorsa. In precedenza - dal lunedì al mercoledì - l'aumento si presentava superiore ai 18-20mila casi. In tal senso risulta in discesa anche il rapporto tra positivi e casi testati che dal picco del 28% dei giorni scorsi è arrivato al 26% dell'ultima rilevazione.

Continua a salire invece il numero di morti, ieri arrivato a 623: il dato più alto dallo scorso 6 aprile quando ve ne furono 636. Dal totale emergono i 152 provenienti dalla Lombardia che si conferma la regione più colpita anche in questa seconda ondata. Pesante anche il bilancio in Piemonte con 84 decessi in un giorno.

Sul fronte ospedali il numero di posti letto occupati in terapia intensiva ha superato quota tremila (3.081) con un aumento giornaliero di 110 unità. Anche in questo caso la Lombardia è in testa con 764 malati gravi seguita dal Piemonte con 340. Più indietro Lazio (255) e Toscana (246). Nei reparti ordinari italiani sono invece 29.444 i pazienti ricoverati, 811 in più rispetto a martedì. In isolamento domiciliare troviamo invece 580.833 persone. Infine altro boom di guariti: 9090 in 24 ore.(S.Pie.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 05:01

