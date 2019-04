Super Strakosha, Immobile si ferma

STRAKOSHA 6,5

Due parate provvidenziali prima sulla staffilata dell'ex Floccari poi sul tiro-cross di Fares che tengono la Lazio in partita.

PATRIC 4

Parte timido, acquista fiducia con il passare dei minuti ma nel finale è protagonista dell'azione che decide la partita, un fallo ingenuo anche se il rigore è apparso generoso. (45' st Parolo, ng).

ACERBI 6

Soprattutto nella prima mezz'ora l'irruenza e la velocità della Spal lo costringono agli straordinari.

BASTOS 6,5

Da quella parte c'è Lazzari, cliente scomodo ma lui si fa raramente sorprendere e quando accade è bravo a rimediare con mestiere.

MARUSIC 5,5

Lotta e corre ma il suo apporto sulla fascia è meno incisivo del solito. Schiacciato in difesa l'unica volta che si affaccia spara il pallone in Curva.

MILINKOVIC 5,5

Giocate intelligenti e tanta tanta legna a centrocampo, ma questa volta è poco assistito e, soprattutto, si accende troppo tardi.

LEIVA 5

Serata storta del brasiliano che, complice l'alta densità avversaria a centrocampo, non riesce mai ad entrare in partita

LUIS ALBERTO 5

Mostra un paio di numeri del suo repertorio, giocate che sono nelle sue corde ma viaggia troppo a corrente alternata e la squadra ne risente.

LULIC 5

Stanco, anzi stanchissimo i ritmi della Spal lo mettono in difficoltà ed è costretto a ripiegare per non lasciare scoperta la difesa. (32' Durmisi 5: confuso ed arruffone si becca pure il giallo).

CORREA 5,5

Prova a crearsi qualche varco tra le maglie della difesa avversaria ma troppo spesso rimane vittima del famoso dribbling in più. (31' st Caicedo 5,5: sfondare la difesa spallina è impossibile).

IMMOBILE 5

Il gol sta quasi diventando una maledizione, questa volta sulla sua strada c'è Viviano, ma è comunque meno brillante del solito.

INZAGHI 5,5

Era stato il primo a lanciare l'allarme sulle insidie della sfida, la Lazio torna a casa con una sconfitta che sul più bello ferma la rincorsa biancoceleste.

