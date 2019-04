Super Liverpool col Porto (2-0) Al Tottenham il derby inglese

ROMA - Liverpool e Tottenham avanti; il martedì dei quarti di andata di Champions parla inglese. La formazione di Jurgen Kloop gioca ad Anfield Road una sfida senza sbavature, firma due reti ed è bravo a non subirne, ipotecando la qualificazione alle semifinali contro il Porto. Per il Liverpool le reti al 5' di Keita con uno splendido tiro da dentro l'area, il raddoppio al 26' di Firmino. Un uno-due che chiude il match, con i portoghesi mai capaci di firmare una rete che avrebbe riaperto le speranze al ritorno.

Nel derby inglese, invece, risolve tutto al 78' Son Heung-Min con una bella azione personale e il Tottenham di Pochettino passa di misura sul Manchester City di Guardiola a Londra (1-0). Sembrava destinato a uno scialbo 0-0 e invece il match da Premier si è illuminato nel finale.

Questa sera (ore 21, SkySport) si completa il quadro dell'andata dei quarti di finale; insieme alla super sfida di Amsterdam, c'è il match tra Manchester United e Barcellona altrettanto atteso, in un programma di mercoledì davvero stellare per la Champions. Gli incontri di ritorno dei quarti si giocheranno a campi invertiti tutti la prossima settimana, il 16 (la Juve) e il 17 aprile.

(M.Lob.)

