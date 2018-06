«Suo figlio è bocciato» E prende a pugni il prof

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Suo figlio è stato bocciato». E parte la furia del padre contro il preside che gli ha comunicato la notizia ma non solo, a rimetterci di più è stato un giovane professore che, presente all'aggressione, ha provato a fermarla. In pochi attimi il docente è stato picchiato a sangue tanto da finire in ospedale con codice giallo: così il giovanissimo professore di 23 anni, alle sue prime esperienze nell'insegnamento, ha chiuso l'anno scolastico al pronto soccorso a causa delle percosse ricevute dal papà di un ragazzo bocciato.Il docente era intervenuto proprio per difendere il dirigente scolastico dalla violenza del padre a cui era stata comunicata la bocciatura. È accaduto all'Itis Di Vittorio Lattanzio in via Teano, zona Prenestina. I fatti sono stati denunciati in un post su Facebook dalla madre del giovane professore colpevole solo di aver provato a difendere il dirigente scolastico. Prima sono partiti gravi insulti e pesanti minacce, poi quel padre ormai su di giri è passato alle vie di fatto. Da qui è partita la furia che si è avventata anche su di lui, riducendolo in condizioni allarmanti: il giovane ha riportato infatti un trauma cranico e una rachide cervicale. Non solo, sul suo corpo, secondo quanto riportato dalla madre, sono stati riscontrati evidenti segni di tentato soffocamento. Un anno scolastico terribile, quello appena concluso, che ha visto 35 casi di violenza ai danni di docenti e personale scolastico: quasi uno settimana e sono solo quelli denunciati. Una vera emergenza visto che almeno la metà dei casi sono imputabili ai genitori di studenti che non accettano bocciature, rimproveri o brutti voti per i figli.(L. Loi.)