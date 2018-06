Summer village Musica e show per tutto il mese di luglio

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Arriva l'estate e riapre i battenti, lunedì 25 giugno, la sala eventi del Summer Village di via di Settebagni nella capitale: ogni sera appuntamenti e spettacoli per tutti i gusti. Si comincia con la musica, uno show unico nel suo genere: Romanza Quartet, un quartetto d'archi tutto al femminile che ripropone celebri brani rock e pop della scena internazionale con arrangiamenti originali tutti da scoprire. A seguire, il cantante Michele Ranieri in One Man Band e Dj Monika Red per ballare tutta la notte. Dalle 20,30 ingresso libero e buffet offerto in collaborazione con Moku, il ristorante fusion più cool della capitale. Previsto un cartellone di appuntamenti che andrà avanti fino a fine luglio. Serata speciale il 5 luglio per celebrare il grande Barry White a 15 anni dalla sua scomparsa. Frankie and Canthina Band accompagnati da un'orchestra di 21 elementi faranno rivivere gli anni '70 in un'atmosfera magica.