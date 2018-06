Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Summer FestVALMONTONE OUTLETNuova edizione del Valmontone Outlet Summer Festival che quest'anno punterà tutto sulla musica. Saranno quattro gli appuntamenti con veri e propri big della canzone italiana e internazionale: si comincia il 14 luglio con Noemi (foto), il 20 luglio Giusy Ferreri, 4 agosto Jarabe de Palo e 11 agosto Alvaro Soler.Via della Pace, Valmontone, inizio live ore 21, tutti gratuiti ad eccezione di Soler: 15 euro Special shopping nights fino alle 24, www.valmontone outlet.conSilvio MuccinoVILLA BORGHESETestimonial del Villa Borghese Piano Day la giornata che vedrà spuntare cinque pianoforti grancoda nei punti più belli della Villa per una giornata di concerti completamente gratuiti tra classica e jazz, per grandi e piccini, dal mattino al tramonto.Domenica, info www.vil laborghesepianoday.it e socialStefania PatanéELEGANCE CAFÈNew Focus è un lavoro musicale ricco di composizioni inedite, in cui l'artista racconta se stessa e la sua terra attraverso le molteplici influenze del suo percorso artistico.Via F. Carletti 5, oggi alle 21,30, 0657284458