Summer Art Camp L'estate diventa creativa

Federica Piccini

A scuola di pittura, fumetto e archeologia. Sette pittori. Sette viaggi emozionanti. L'Azucar Family lab accompagna gli artisti in erba in un percorso artistico con aneddoti, storie di vita quotidiana, genialità degli artisti e delle loro opere. Nel corso di ciascun appuntamento si sperimenteranno tecniche pittoriche diverse, utilizzando differenti strumenti a supporto della tecnica presentata. Si parte con Kandinskij, colori e musica (24/6), I fiori di Renoir (26/6), Tra le onde di Hokusai (1/7), Il disordine ordinato di Pollock (4/7), Magritte e i fumetti (8/7), Viaggio nei mondi fantastici di Mirò (11/7), I volti maschera di Modigliani (15/7).

A tutto fumetto con la Scuola Internazionale di Comics. Nel corso del Summer Art Camp sarà possibile disegnare sperimentando con i colori, apprendere nuove tecniche pittoriche, leggere fumetti e libri illustrati, prendere confidenza con svariate forme espressive, giocare con materiali plastici e inventare storie fantastiche.

Campo estivo dedicato all'archeologia e alla scoperta della storia del Museo Nazionale Romano quello alle Terme di Diocleziano. Per immergersi nell'architettura dei nostri antenati. Dagli antichi popoli del Lazio ai Romani fino a Michelangelo e al suo progetto per la Certosa di Santa Maria degli Angeli.

riproduzione riservata ®

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA