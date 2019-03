Sulle navette schiacciati come sardine

Navette al posto della metro, il caos è servito e il Centro resta inarrivabile. I bus partono dalla stazione Termini e da piazzale Flaminio ma a stento, dopo due giorni, sanno a che ora mettersi in moto con turni e tragitti tutti da scoprire. Gli autisti fanno il possibile, di fronte a passeggeri e turisti smarriti. La ressa di fronte alla stazione Termini nelle ore di punta è ingestibile ma, trattandosi di percorsi interessati anche dai turisti, il caos dura tutta la giornata. Anche perché la maggior parte degli utenti non sa cosa fare. I turisti non sanno neanche che devono prendere la navetta e non la metro, per raggiungere piazza di Spagna. Le corse dei bus navetta sono state raddoppiate ma il servizio ancora non è a regime o, meglio, non riesce a garantire la copertura della portata della metropolitana che, nel frattempo, fila via di corsa raggiungendo Termini-Flaminio in pochissimi minuti. Neanche il tempo di capire che non ferma. Senza contare che, dalla scorsa estate, via Tomacelli è diventata pedonale e l'assenza dei bus, deviati su altre strade, ora si fa sentire più che mai.(L. Loi.)

