Sulle autostrade A24 e A25 ogni giorno transitano 262mila veicoli e 450mila persone. Ieri il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli ha detto: «Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti».Se le parole hanno ancora un senso quelle autostrade andrebbero chiuse immediatamente. Il ministro che le ha pronunciate dovrebbe indicare anche quali provvedimenti urgenti prendere per tranquillizzare gli utenti delle Autostrade dei Parchi.Ma calma, è tutto più semplice, Toninelli ha già spiegato che le sue uscite inappropriate, come quella recente sul traforo del Brennero, sono da stress: lavora 18 ore al giorno. Troppo, come lo rimprovera sua moglie. Prima di lanciare certi allarmi si riposi un po'.riproduzione riservata ®